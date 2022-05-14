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مجتمع

تردي‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬بشيشاوة

منذ 3 دقائق
انتقد‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الموحد‭ ‬بشيشاوة،‭ ‬تردي‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والأمنية‭ ‬وكذا‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬بالمدينة،‭ ‬بعدما‭ ‬تبخرت‭ ‬كل‭ ‬الوعود‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتخبين‭ ‬عشية‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭.‬ وأكد‭ ‬الفرع‭ ‬المحلي‭ ‬للحزب‭ ‬ذاته،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭” ‬بنسخة‭ ‬منه،‭ “‬استمرار‭ ‬السياسة‭ ‬المحلية‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬نفسها،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الوهم‭ ‬عبر‭ ‬وعود‭ ‬انتخابية‭أكمل القراءة »


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