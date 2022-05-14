مجتمع
تردي البنيات التحتية بشيشاوة
انتقد الحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة، تردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية وكذا البنيات التحتية بالمدينة، بعدما تبخرت كل الوعود التي أطلقها العديد من المنتخبين عشية الانتخابات الأخيرة. وأكد الفرع المحلي للحزب ذاته، في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، “استمرار السياسة المحلية للمجلس البلدي نفسها، القائمة على بيع الوهم عبر وعود انتخابيةأكمل القراءة »
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