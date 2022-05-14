وطنية
بنكيران يقدم هدية لأخنوش ويثير سخط الموظفين
قال للإسلاميين: لا تقولوا إننا دخلنا السجن بسبب اللحية بل بسبب ” البلا اللي جبناه” انهزم عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، أمام عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومنح له هدية سياسية، من حيث لا يدري، حين قال «لو كنت رئيس الحكومة، لن أرفع أجور الموظفين، كما فعلأكمل القراءة »
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