أســــــرة
إيتيكيت الاعتذار عن الدعوات
قد تحول بعض الظروف دون إمكانية تلبية دعوات لأفراد العائلة أو أصدقاء على العشاء أو في مناسبات معينة، الأمر الذي يتطلب التعامل معه باحترام قواعد “الإيتيكيت”، حسب ما يؤكد المختصون في المجال. ويتطلب الاعتذار عن عدم تلبية زيارات معينة أو دعوات لأشخاص ما، حسب المختصين في “الإيتيكيت” قول عبارات لطيفةأكمل القراءة »
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