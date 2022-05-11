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أســــــرة

إيتيكيت‭ ‬الاعتذار‭ ‬عن‭ ‬الدعوات

منذ 8 دقائق
لا‭ ‬ينبغي‭ ‬الاعتذار‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
قد‭ ‬تحول‭ ‬بعض‭ ‬الظروف‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬تلبية‭ ‬دعوات‭ ‬لأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬أو‭ ‬أصدقاء‭ ‬على‭ ‬العشاء‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬معينة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬باحترام‭ ‬قواعد‭ “‬الإيتيكيت‭”‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬ ويتطلب‭ ‬الاعتذار‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تلبية‭ ‬زيارات‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬دعوات‭ ‬لأشخاص‭ ‬ما،‭ ‬حسب‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬قول‭ ‬عبارات‭ ‬لطيفة‭أكمل القراءة »


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