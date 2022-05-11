الرياضة
35 حكمة في دورة تكوينية بالرباط
انطلقت الدورة التكوينية لفائدة الحكمات الوطنيات، المنظمة من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس (الثلاثاء) بالرباط، بتعاون مع الاتحاد الدولي، والذي يعرف مشاركة 35 حكمة وطنية من الدرجة الأولى. وكشفت جامعة الكرة أن الدورة ستجرى إلى غاية السبت المقبل بأحد فنادق العاصمة، والغاية منها تطوير كفاءات الحكمات والارتقاء بمهاراتهنأكمل القراءة »
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