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اذاعة وتلفزيون

تحكيم “طوطو” يغضب فنانين

منذ دقيقتين
ترشيحه في لجنة دعم الأغنية أثار استياءهم ومديرية الفنون تنفي ذلك خرج عدد من الفنانين عن صمتهم للتعبير عن رفضهم واستيائهم من تداول اسم فنان الراب “طوطو”، ضمن قائمة اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل لدعم مشاريع الأغنية المغربية للسنة الجارية. وعبر الفنان عبد الواحد التطواني ل”الصباح” عنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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