الرياضة
فتحي يختم “معجزته” بمريرت
رئيس الفريق: المدرب حقق مهمة كانت تبدو مستحيلة قاد المدرب محمد فتحي فريقه شباب مريرت الى ضمان البقاء في القسم الوطني هواة، محققا “ريمونتدا” تاريخية في الفريق، الذي كان على وشك الاستسلام، قبل التحاق المدرب به، منتصف الموسم الحالي. ورغم منع الفريق من الانتدابات والظروف المالية الصعبة، نجح فتحي فيأكمل القراءة »
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