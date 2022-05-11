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الرياضة

جماهير الوداد تهاجم “كاف”

منذ دقيقتين
طالبت بنقل مقرها من القاهرة وعقوبة في حق الفريق أطلقت جماهير الوداد، «هاشتاغ»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه بنقل مقر الكنفدرالية الإفريقية من القاهرة، ردا على موقف المصريين من إسناد المغرب إقامة نهائي عصبة الأبطال. وطالبت جماهير الوداد بنقل مقر “كاف”، ضمانا للحياد، إذ اعتبرت وجوده بالعاصمة المصرية يخدمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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