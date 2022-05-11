الرياضة
الناصري يتخلص من ديون اللاعبين
سعى إلى تحفيزهم في انتظار انتعاش خزينة الفريق تخلص سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، من ديون اللاعبين، وصرف لهم جزءا من مستحقاتهم العالقة، قبل التوجه إلى أنغولا، لمواجهة بترو أتلتيكو، لحساب ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال. وذكر مصدر مطلع أن الناصري تكلف بدفع مستحقات اللاعبين من ماله الخاص، لتحفيزهم علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا