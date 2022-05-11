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الرياضة

الناصري يتخلص من ديون اللاعبين

منذ 23 دقيقة
سعى إلى تحفيزهم في انتظار انتعاش خزينة الفريق تخلص سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، من ديون اللاعبين، وصرف لهم جزءا من مستحقاتهم العالقة، قبل التوجه إلى أنغولا، لمواجهة بترو أتلتيكو، لحساب ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال. وذكر مصدر مطلع أن الناصري تكلف بدفع مستحقات اللاعبين من ماله الخاص، لتحفيزهم علىأكمل القراءة »


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منذ 23 دقيقة


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