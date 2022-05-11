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نصائح‭ ‬لاستعمال‭ “‬البيج‭” ‬في‭ ‬الديكور

منذ 7 دقائق
اختيار‭ ‬مناسب‭ ‬لغرفة‭ ‬الطعام‭                (‬خاص‭)‬
يعتبر‭ “‬البيج‭” ‬من‭ ‬الألوان‭ ‬المواكبة‭ ‬لصيحات‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الديكور،‭ ‬لذا‭ ‬يقدم‭ ‬المختصون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬لاعتماده‭ ‬في‭ ‬الطلاء‭ ‬واختيار‭ ‬الأرضيات‭ ‬والأثاث‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬المنزلية‭.‬ ويؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬أن‭ “‬البيج‭” ‬يعكس‭ ‬الشعور‭ ‬بالحداثة،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬اللون‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬وتوجد‭ ‬تدرجات‭ ‬متعددة‭ ‬منه‭ ‬مثل‭ “‬لون‭ ‬الرمل‭” ‬و‭”‬الكريمي‭”.‬ وتتمثل‭أكمل القراءة »


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