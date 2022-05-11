أســــــرة
نصائح لاستعمال “البيج” في الديكور
يعتبر “البيج” من الألوان المواكبة لصيحات الموضة في مجال الديكور، لذا يقدم المختصون عددا من النصائح لاعتماده في الطلاء واختيار الأرضيات والأثاث والإكسسوارات المنزلية. ويؤكد المختصون في الديكور أن “البيج” يعكس الشعور بالحداثة، كما يعتبر مختلفا عن اللون الأبيض في الديكور وتوجد تدرجات متعددة منه مثل “لون الرمل” و”الكريمي”. وتتمثلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا