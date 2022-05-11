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الرياضة

رسالة رياضية: عصبتان

منذ 8 دقائق
عبد الإله المتقي
يقضي أهم جهازين مسيرين للكرة الوطنية أيامهما الأخيرة، والحديث هنا عن العصبة الاحترافية وعصبة الهواة، فأي تقييم ممكن؟ فالعصبة الاحترافية قضت ولايتين، دون أن تمارس صلاحياتها في تسيير البطولة، بقسميها الأول والثاني، المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة، والنظام الأساسي، بل إنها نادرا ما تجتمع، أو تعقد جموعها العامة.أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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