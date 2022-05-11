الرياضة
تطوان يسبق الجيش إلى أكادير
يخوض أربع حصص قبل النهائي ويؤدي 3600 درهم للحصة الواحدة سافر المغرب التطواني إلى أكادير، أمس (الثلاثاء)، من أجل الاستعداد لنهائي كأس العرش أمام الجيش الملكي، السبت المقبل بالملعب الكبير. وعلمت “الصباح”، أن المغرب التطواني توجه أول أمس (الاثنين) إلى طنجة للمبيت بها، قبل أن يستقل الطائرة نحو أكادير، أمسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا