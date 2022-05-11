وطنية
أساتذة التعاقد يهجرون القرى
الوزير يستنجد بـ 15 ألف متدرب لتقديم الدعم لأزيد من مليون تلميذ رفض أساتذة الأكاديميات تدريس أبناء الفقراء في البوادي والجبال، بتوالي إضراباتهم، ما أدى إلى خلل في منظومة التربية والتكوين، بسبب عدم تدريس آلاف التلاميذ طيلة أشهر. وانتقد برلمانيون من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلسأكمل القراءة »
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