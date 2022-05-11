الرياضة
سباق الجري يعود للواجهة
يعود سباق الجري المنظم من قبل «ترايل المغرب» إلى الواجهة مجددا، بعد إجراء دورته الرابعة، الأحد المقبل، بمنطقة أزمير، ضاحية مراكش. وسيختار المشاركون ثلاثة سباقات، يبلغ الأول مسافة تسعة كيلومترات، والثاني 19 كيلومترا، والثالث 29 كيلومترا، كما جهز منظمو اللحاق مناطق للاسترخاء وأكشاك، لتناول الوجبات الغذائية والشاي، والمقدمة للمتسابقين والأشخاصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا