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الرياضة

كرمان مطلوب بالإمارات

منذ 7 دقائق
مرشح للعمل مساعدا لكاليخا في تدريب النصر اختار خافي كاليخا، المدرب السابق لفياريال وليفانتي الاسبانيين، سعد كرمان، المدرب المساعد للوداد الرياضي، لمساعدته في تدريب النصر الإماراتي. ولم تعد تفصل هذا الثنائي عن تدريب الفريق الإماراتي سوى تفاصيل صغيرة، بعد أن اتفق الطرفان حول تفاصل العقد، باستثناء بعض الشروط التي اعتبرتهاأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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