حوادث
غموض يلف مقتل “أجودان” وزوجته
الجناة مازالوا مجهولين وترجيح فرضية سرقة أموال الضحية لم يمر أكثر من عشرة أيام على جريمة قتل بتراب جماعة مولاي عبدالله، تتعلق بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مذبوح بطريقة بشعة على الشاطئ الصخري، دون أن يتوصل القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة ورجاله، إلى فك لغز هذه الجريمة، حتى اهتزأكمل القراءة »
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