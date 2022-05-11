الأولى
إفلاسات وهمية للتهرب الضريبي
رصد 70 مقاولة اختفت عن الأنظار وفي ذمتها 35 مليارا من مستحقات خزينة الدولة كشفت عمليات الدعم المخصص لأجراء القطاعات المتضررة، مقاولات سبق أن اختفت عن أنظار المديرية العامة للضرائب ولم تقدم أي تصريح، منذ أربع سنوات، قبل أن تظهر في بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بالوحدات الإنتاجية التيأكمل القراءة »
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