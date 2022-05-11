fbpx
الأولى

إفلاسات وهمية للتهرب الضريبي

منذ 5 دقائق
رصد 70 مقاولة اختفت عن الأنظار وفي ذمتها 35 مليارا من مستحقات خزينة الدولة كشفت عمليات الدعم المخصص لأجراء القطاعات المتضررة، مقاولات سبق أن اختفت عن أنظار المديرية العامة للضرائب ولم تقدم أي تصريح، منذ أربع سنوات، قبل أن تظهر في بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بالوحدات الإنتاجية التيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة