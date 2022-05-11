الأولى
تحت الدف
تثير طريقة صرف الأموال المخصصة لمديرية الإنعاش الوطني في التنمية السوسيو اقتصادية، ردود فعل غاضبة لدى بعض كبار مسؤولي الوزارة، ما يفرض التعجيل بإيفاد لجان للافتحاص والتحقيق في كيفية الصرف، والبحث في أسماء بعض المستفيدين والمشاريع المنجزة في العديد من الولايات والعمالات. وتنجز مصلحة الافتحاص، التابعة للمديرية نفسها، عمليات افتحاص،أكمل القراءة »
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