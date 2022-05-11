أسواق
ضعف المواكبة يهدد بالفشل
سكينة أدراز الوزيرة في حكومة الشباب أكدت ضرورة تفادي أخطاء البرامج السابقة لا يمكن للاستثمار العمومي والمقاولة الكبرى لوحدهما توفير فرص عمل كافية، كما أن النمو الاقتصادي غير المستقر، لا يساهم البتة في تقليص هذه الإشكالية التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم، ما يفرض البحث عن حلول مبتكرةأكمل القراءة »
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