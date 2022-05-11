مجتمع
33 مليـارا لإنقـاذ البيضـاء مـن العطـش
نضوب مياه السدود المزودة للمدينة وضواحيها وبرنامج عاجل للربط بقنوات الضخ عالية الصبيب دقت شركة “ليدك”، المكلفة بتدبير خدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالبيضاء وضواحيها، ناقوس الخطر من التراجع المضطرد في الموارد المائية بالمنطقة، في سياق يميزه إجهاد مائي استثنائي وتقلص ملحوظ في احتياطي المخزون بفعل قلة التساقطاتأكمل القراءة »
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