وزيرة الاقتصاد تستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين ، أوديل رينو باسو ، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “بيرد”، رفقة سارة فاونتن سميث، مديرة البنك المذكور الممثلة للمغرب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنظمة خلال الفترة الممتدة بين 10 و 12 ماي الجاري في مراكش ، تحت شعار “مواجهة التحديات في عالم مضطرب” .

وأشادت كل من فتاح العلوي ورينو لاسو، باختيار إفريقيا، لأول مرة، وجهة لتنظيم هذا الحدث السنوي، المخصص لمناقشة التوجهات الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإتاحة فرصة اللقاء بين مختلف فاعلي مجتمع الأعمال الدولي.

وفي هذا السياق، ناقشت المسؤولتان المذكورتان، كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سيما آفاق تطوير التعاون المالي والفني وكذا العلاقات المؤسساتية بين الشريكين.

يشار أن حوالي 1500 شخص، من بينهم ممثلو 73 بلدا ومساهما مؤسساتيا، سيحلون بمراكش لحضور الجمع العام السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بينما سيكون بوسع الآخرين المشاركة في الجلسات الافتراضية.

(ي.ع)