خبراء يناقشون منظومة حقوق الإنسان ببني ملال

ينظم كل من مختبر الدراسات القانونية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، ومسلك الإجازة المهنية في الصحافة المكتوبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة ذاتها، الخميس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ندوة علمية في موضوع «منظومة حقوق الانسان في المغرب مسار تطور»، بقاعة الندوات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وستعرف الندوة، المنظمة بشراكة مع مكاتب ابن خلدون، مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان من قبل مجموعة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين، انطلاقا من مؤلف «البرلمان وحقوق الانسان مرجعيات وممارسات» للباحث عبد الرزاق الحنوشي.

وتأتي هذه الندوة تكريما للأستاذ إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، اعترافا بمساره النضالي الطويل في مجال حقوق الإنسان.