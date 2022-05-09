حسم الأمر … نهائي العصبة ب”دونور”

حسمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين، في إقامة نهاية عصبة الأبطال في ملعب محمد الخامس بالبيضاء، تطبيقا للقانون.

وعلمت “الصباح” أن “كاف” اختارت “دونور” بعدما فاز الملعب بتصويت 16 عضوا من المكتب التنفيذي، مقابل 3 أصوات فقط لملعب دكار السنغالي الجديد.

وذكرت صحف مصرية، أن هاني أبوريدة، العضو المصري داخل المكتب التنفيذي للكاف، أبلغ الاتحاد المصري أن اختيار ملعب محمد الخامس بالبيضاء، احترم القانون المعمول به داخل الجهاز القاري، ردا على الرسالة التي بعثها المصريون لرئيس كاف، يطالبونه باختيار ملعب محايد للنهائي، عكس القانون الداخلي للكنفدرالية.

ولم يقدم الاتحاد المصري أي ملعب لاستضافة النهائي، وهو ما يجعل موقفه غير منطقي، عكس المغرب، الذي تقدم بملعب محمد الخامس، حتى قبل ضمان الوداد الرياضي وصوله لنصف النهاية.