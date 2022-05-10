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أسواق

‭”‬مشينا‭”… ‬تطبيق‭ ‬للسفر‭ ‬الجماعي

منذ 8 ثواني
التطبيق‭ ‬يمكن‭ ‬مستعمليه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ (‬خاص‭)‬
يتميز‭ ‬بالأمان‭ ‬ويمكن‭ ‬مستعمليه‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬المصاريف‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والتنقل‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬جيدة أطلقت‭ “”‬ديجي‭ ‬سيرف‭”‬،‭ ‬تطبيقا‭ ‬للسفر‭ ‬الجماعي،‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ “‬مشينا‭”‬،‭ ‬يمكن‭ ‬مستعمليه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بضع‭ ‬نقرات‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬استثنائية،‭ ‬تتميز‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬المصاريف،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والتنقل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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