أسواق
”مشينا”… تطبيق للسفر الجماعي
يتميز بالأمان ويمكن مستعمليه من اقتصاد المصاريف والحفاظ على البيئة والتنقل في أجواء جيدة أطلقت “”ديجي سيرف”، تطبيقا للسفر الجماعي، تحت اسم “مشينا”، يمكن مستعمليه، من خلال بضع نقرات فقط، من الحصول على تجربة سفر استثنائية، تتميز بالأمن والأمان وتمكن من اقتصاد المصاريف، والحفاظ على البيئة والتنقل من مدينة إلىأكمل القراءة »
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