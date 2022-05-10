الرياضة
رسالة رياضية: بطولة
قدمت أغلب مباريات نهاية الأسبوع صورة شاحبة عن مستوى كرة القدم الوطنية، من جميع النواحي، باستثناء بعض الصخب في المدرجات. ورغم أن الموسم الكروي وصل مراحل حاسمة، إلا أن مستوى التباري مازال باردا، وغابت عناصر الفرجة، مثل الإيقاع والندية وقوة الالتحامات، كما لم تفرز المباريات لاعبين كثرا تتوفر فيهم مواصفاتأكمل القراءة »
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