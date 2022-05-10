fbpx
أسواق

افتتاح‭ ‬فرع‭ “‬دونغفنغ‭” ‬بالمغرب

منذ 10 ثواني
الشركة‭ ‬تعزز‭ ‬استثماراتها‭ ‬بالمغرب‭ (‬خاص‭)‬
افتتحت‭ “‬دونغفنغ‭ ‬أوتوموبيل‭ ‬كوربوريشن‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات،‭ ‬فرعا‭ ‬لها‭ ‬بالمغرب،‭ ‬باعتباره‭ ‬الوجهة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬عليها‭ ‬الاختيار‭ ‬لتعزيز‭ ‬استثماراتها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭.‬ وتطمح‭ ‬الشركة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬غلوبال‭ ‬شاينيز‭ ‬موتورز‭”‬،‭ ‬الموزع‭ ‬الحصري‭ ‬لعلامتها‭ ‬التجارية‭  ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدن،‭ ‬بتقديم‭ ‬عروض‭ ‬مبتكرة‭ ‬ونوعية‭ ‬وتنافسية‭ ‬داخل‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 ثواني
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة