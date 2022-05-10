أسواق
افتتاح فرع “دونغفنغ” بالمغرب
افتتحت “دونغفنغ أوتوموبيل كوربوريشن”، الشركة الصينية المتخصصة في صناعة السيارات، فرعا لها بالمغرب، باعتباره الوجهة التي وقع عليها الاختيار لتعزيز استثماراتها على مستوى القارة الإفريقية. وتطمح الشركة، من خلال “غلوبال شاينيز موتورز”، الموزع الحصري لعلامتها التجارية في المغرب، إلى تقوية حضورها في جميع المدن، بتقديم عروض مبتكرة ونوعية وتنافسية داخلأكمل القراءة »
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