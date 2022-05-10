الرياضة
5 أخطاء تهدد محفوظ
الغضب يشتد على مكتب الرجاء وتوتر العلاقة مع المنخرطين ينذر بجمع استثنائي شهدت الأشهر الأولى من فترة ولاية مكتب الرجاء الرياضي الحالي، برئاسة أنيس محفوظ، سلسلة من الأخطاء، جرت عليه انتقادات شديدة من قبل الجماهير، بل وصلت إلى حد تهديد بعض أعضائه بالاستقالة. من إقالة المدرب التونسي لسعد الشابي إلىأكمل القراءة »
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