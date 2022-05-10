الرياضة
حرمو يحفز لاعبيه لكسب الكأس
ضاعف منحة الفوز على وادي زم وتدخل لتأمين تنقلات الجمهور كشفت مصادر مطلعة أن الجنرال محمد حرمو، رئيس الجيش الملكي، يواكب استعدادات اللاعبين عن قرب، لتشجيعهم على الفوز بلقب كأس العرش، بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 11 سنة. وحرص حرمو على متابعة التداريب، رفقة الرئيس المنتدب أبو بكر الأيوبيأكمل القراءة »
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