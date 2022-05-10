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أسواق

‭”‬الداخلة‭… ‬محج‭ ‬عشاق‭ “‬الكيت‭ ‬سورف

منذ 15 ثانية
عدد‭ ‬السياح‭ ‬تضاعف‭ ‬بأربع‭ ‬مرات‭ ‬والمدينة‭ ‬تستهدف‭ ‬بلوغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬سائح كتبت‭ ‬المجلة‭ ‬الفرنسية‭ “‬باري‭ ‬ماتش‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬الداخلة‭ ‬أضحت‭ ‬خلال‭ ‬عشرين‭ ‬عاما،‭ ‬محجا‭ ‬لرياضة‭ ‬التزلج‭ ‬الشراعي‭ (‬كايت‭ ‬سورف‭)‬،‭ ‬بفضل‭ ‬موقعها‭ ‬الجغرافي،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬مدار‭ ‬السرطان،‭ ‬مثل‭ ‬هافانا‭ ‬أو‭ ‬هاواي،‭ ‬ما‭ ‬يمنحها‭ ‬مناخا‭ ‬مثاليا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنة‭.‬ وأشارت‭أكمل القراءة »


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