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”الداخلة… محج عشاق “الكيت سورف
عدد السياح تضاعف بأربع مرات والمدينة تستهدف بلوغ 200 ألف سائح كتبت المجلة الفرنسية “باري ماتش”، أن الداخلة أضحت خلال عشرين عاما، محجا لرياضة التزلج الشراعي (كايت سورف)، بفضل موقعها الجغرافي، على بعد 30 كيلومترا شمال مدار السرطان، مثل هافانا أو هاواي، ما يمنحها مناخا مثاليا على مدار السنة. وأشارتأكمل القراءة »
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