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الصباح الفني

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منذ 20 ثانية
مسافر‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬طائرة اعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬مسافرا‭ ‬في‭ ‬مطار‭ “‬أوهيرو‭”‬،‭ ‬بعدما‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الطوارئ‭ ‬داخل‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حركة‭. ‬وقام‭ ‬الراكب‭ ‬بالتحرك‭ ‬فوق‭ ‬جناح‭ ‬الطائرة،‭ ‬محاولا‭ ‬القفز‭ ‬من‭ ‬فوقه‭ ‬والنزول‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬المطار،‭ ‬مصطحبا‭ ‬حقيبته‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬شرطة‭ ‬شيكاغو،‭ ‬فإن‭ ‬الطائرة‭ ‬التابعة‭أكمل القراءة »


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