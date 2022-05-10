الصباح الفني
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مسافر يفتح باب طائرة اعتقلت الشرطة الأمريكية، الخميس الماضي، مسافرا في مطار “أوهيرو”، بعدما فتح باب الطوارئ داخل الطائرة وهي ما تزال في حالة حركة. وقام الراكب بالتحرك فوق جناح الطائرة، محاولا القفز من فوقه والنزول إلى أرضية المطار، مصطحبا حقيبته. وبحسب بيان صادر عن شرطة شيكاغو، فإن الطائرة التابعةأكمل القراءة »
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