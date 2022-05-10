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وطنية

شرط تحاليل “كوفيد” يقلق مغاربة العالم

منذ 28 ثانية
People disembark from a ship coming from Spain at the Moroccan port of Tangiers on April 12, 2022 after the decision by Rabat and Madrid to open shipping lines between the two countries. - Maritime traffic between Spain and Morocco resumed following the normalisation of diplomatic relations between the two countries, Rabat's transport ministry said. (Photo by AFP)
فرض الإدلاء بـ “بي سي إر” يثقل كاهل المسافرين بمصاريف إضافية اتسعت دائرة المطالبين بحذف شرط الإدلاء بتحاليل «بي سي إر» على المسافرين المغاربة من أبناء الجالية المغربية عبر الرحلات الجوية، لتصل تداعياتها إلى البرلمان، بعد أن ارتفعت أصوات الاحتجاج في أوساط مغاربة العالم، مع اقتراب عملية «مرحبا»، التي يتمأكمل القراءة »


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