وطنية
شرط تحاليل “كوفيد” يقلق مغاربة العالم
فرض الإدلاء بـ “بي سي إر” يثقل كاهل المسافرين بمصاريف إضافية اتسعت دائرة المطالبين بحذف شرط الإدلاء بتحاليل «بي سي إر» على المسافرين المغاربة من أبناء الجالية المغربية عبر الرحلات الجوية، لتصل تداعياتها إلى البرلمان، بعد أن ارتفعت أصوات الاحتجاج في أوساط مغاربة العالم، مع اقتراب عملية «مرحبا»، التي يتمأكمل القراءة »
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