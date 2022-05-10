اذاعة وتلفزيون
مشاهير
روبي في حفل بتونس تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل غنائي لأول مرة في تونس في أحد الفنادق الكبرى في مدينة سوسة، يوم 28 ماي الجاري،. وروجت روبي للحفل، من خلال نشر بوستر، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، وعلقت قائلة “أنتظركم يوم 28 ماي لأول مرة بتونس”. يذكر أن روبي تتصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا