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منذ 32 ثانية
روبي في حفل بتونس تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل غنائي لأول مرة في تونس في أحد الفنادق الكبرى في مدينة سوسة، يوم 28 ماي الجاري،. وروجت روبي للحفل، من خلال نشر بوستر، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، وعلقت قائلة “أنتظركم يوم 28 ماي لأول مرة بتونس”. يذكر أن روبي تتصدرأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية
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