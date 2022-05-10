أسواق
بنك المغرب ينزل إستراتيجيته للبيانات
أكد بنك المغرب، أن تنزيل إستراتيجيته للبيانات والإحصاءات ستمكن من تحقيق “مكاسب في النجاعة التشغيلية” بالإضافة إلى تقليص المخاطر من خلال التحكم في جودة البيانات وقدرة أنظمة المعلومات. وأبرز بنك المغرب، في تقرير له، أن تنفيذ هذه الإستراتيجية، كفيل بضمان حكامة أفضل لتدبير الأولويات والاستثمارات في مجال البيانات. وجاء فيأكمل القراءة »
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