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أسواق

بنك‭ ‬المغرب‭ ‬ينزل‭ ‬إستراتيجيته‭ ‬للبيانات

منذ 25 ثانية
أكد‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬أن‭ ‬تنزيل‭ ‬إستراتيجيته‭ ‬للبيانات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬ستمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ “‬مكاسب‭ ‬في‭ ‬النجاعة‭ ‬التشغيلية‭” ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬المخاطر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬البيانات‭ ‬وقدرة‭ ‬أنظمة‭ ‬المعلومات‭.‬ وأبرز‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬له،‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬كفيل‭ ‬بضمان‭ ‬حكامة‭ ‬أفضل‭ ‬لتدبير‭ ‬الأولويات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيانات‭.‬ وجاء‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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