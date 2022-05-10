الصباح الفني
”إقامة فنية” لـ “ازرايب” بخريبكة
تتواصل حاليا، فعاليات الإقامة الفنية، التي يشرف عليها الفنان التشكيلي المغربي سعيد ازرايب، وذلك بفضاء الخزانة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة. يشارك في هذه الإقامة الفنية التي تحمل عنوان “تشكيليون على الطريق”، وتقام ما بين ابريل وماي الجاري، تحت شعار “الفن مستقبلنا” 26 فنانا تشكيليا ونحاتا من إقليم خريبكة.أكمل القراءة »
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