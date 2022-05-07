ملف الصباح
كرونولوجيا نجاحات
من تحرير معبر الكركرات والاعتراف الأمريكي وافتتاح القنصليات بالصحراء إلى تعقل الإسبان والألمان لم تتوقف انتصارات المغرب الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، إذ أصابت أعداء الوحدة الترابية بالسعار، بل إنهم وقفوا عاجزين أمام الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الصحراوية. ومنذ 13 نونبر 2020، يوم تصدي المغرب لمرتزقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا