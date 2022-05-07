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نقلة نوعية في لعبة التحالفات
لزرق وصف الطفرة الدبلوماسية الراهنة بأنها محصلة مسار طويل ونهج براغماتي وصف رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الطفرة الدبلوماسية المغربية الراهنة بأنها نقلة نوعية ناتجة عن مسار طويل بات يعطي أكل وصفة الاتجاه نحو مقاربة تعتمد تنويع الشركاء، واعتماد براغماتية خولت للمغرب أن يلعب دورا أساسيا فيأكمل القراءة »
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