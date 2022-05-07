ملف الصباح
الملـك… الرقـم الأصعب فـي المعادلـة
أشرف شخصيا على سير المفاوضات ووضع خارطة طريق جديدة لإقناع الكبار بتبني مقترح الحكم الذاتي تمكن الملك محمد السادس، بذكائه وتبصره وحكمته، من إقناع مسؤولي الدول العظمى والمؤثرة في صناعة القرار السياسي، والتي لها ثقل ووزن دولي، بجدوى مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعد أن حلأكمل القراءة »
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