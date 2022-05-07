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الملـك… الرقـم الأصعب فـي المعادلـة

منذ 4 دقائق
أشرف شخصيا على سير المفاوضات ووضع خارطة طريق جديدة لإقناع الكبار بتبني مقترح الحكم الذاتي تمكن الملك محمد السادس، بذكائه وتبصره وحكمته، من إقناع مسؤولي الدول العظمى والمؤثرة في صناعة القرار السياسي، والتي لها ثقل ووزن دولي، بجدوى مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعد أن حلأكمل القراءة »


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