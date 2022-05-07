الأولى
الاستخبارات تطيح بأمير “الاستحلال”
تنسيق مغربي أمريكي أجهض هجمات إرهابية ضد منشآت حيوية ومقرات أمنية وعسكرية أسقطت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب”ديستي”، فجر أمس (الجمعة)، مشتبها فيه بالتخطيط والتحضير لمشروع دموي، بغرض المساس الخطير بالنظام العام. وداهمت القوات الخاصة بتنسيق ميداني مع ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا