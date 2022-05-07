ملف الصباح
حين تهزم التنمية “البلطجة”
الكركرات تحول من مجرد معبر إلى منطقة بمشاريع اقتصادية واجتماعية صاعدة فتح تحرير معبر الكركرات، انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب، إذ مكن من إفشال مخططات جبهة “بوليساريو” والعسكر الجزائري، الذين كانوا يهدفون إلى تغيير الوضع الميداني في المنطقة العازلة، وفرض أمر واقع في منطقة الكركرات. وأجمع المتتبعون لملف الصحراء المغربية، علىأكمل القراءة »
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