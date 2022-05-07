الأولى
خطة لإنهاء محنة العقارات العالقة
دورية تصحيحية تبقي على منع المخالفات والطوابق المضافة لفك ملفات مجمدة منذ عقود انتعاشة اقتصادية وحلول اجتماعية ومداخيل جديدة للخزينة لا تقل عن 6 ملايير سنويا أطلقت مذكرة مشتركة بين مديريتي المحافظة العقارية ومديرية المسح الخرائطي خطة عقارية من شأنها إنهاء محنة قرابة 200 ألف أسرة من ضحايا «بلوكاج” ملفاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا