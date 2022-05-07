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خطة لإنهاء محنة العقارات العالقة

منذ 16 دقيقة
دورية تصحيحية تبقي على منع المخالفات والطوابق المضافة لفك ملفات مجمدة منذ عقود انتعاشة اقتصادية وحلول اجتماعية ومداخيل جديدة للخزينة لا تقل عن 6 ملايير سنويا أطلقت مذكرة مشتركة بين مديريتي المحافظة العقارية ومديرية المسح الخرائطي خطة عقارية من شأنها إنهاء محنة قرابة 200 ألف أسرة من ضحايا «بلوكاج” ملفاتأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة
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