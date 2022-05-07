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حوادث

الرصاص لإيقاف مهرب مخدرات بتارجيست

منذ 30 ثانية
اضطر رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بتارجيست بإقليم الحسيمة، وقائد الهيأة الحضرية بها، الأربعاء الماضي لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، في تدخل أمني بمنطقة «خلوقت» التابعة لجماعة وقيادة سيدي بوتميم، لإيقاف شخص يتحدر من منطقة كتامة بإقليم الحسيمة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 28 عاما، كان موضوع مذكرةأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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