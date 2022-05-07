حوادث
الرصاص لإيقاف مهرب مخدرات بتارجيست
اضطر رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بتارجيست بإقليم الحسيمة، وقائد الهيأة الحضرية بها، الأربعاء الماضي لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، في تدخل أمني بمنطقة «خلوقت» التابعة لجماعة وقيادة سيدي بوتميم، لإيقاف شخص يتحدر من منطقة كتامة بإقليم الحسيمة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 28 عاما، كان موضوع مذكرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا