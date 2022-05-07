حوادث
انتحار مفتش شرطة برصاصتين
أطلقهما على نفسه داخل بيته بالقنيطرة وشكوك حول معاناته بسبب “الكريدي” وضع مفتش شرطة بالدائرة الأمنية الثانية، التابعة للمنطقة الأمنية بالمهدية، بإقليم القنيطرة، زوال أول أمس (الخميس)، حدا لحياته بإطلاق رصاصتين على نفسه، من سلاحه الوظيفي، داخل بيته، بحي أولاد أوجيه. وتسبب الحادث في حالة استنفار أمني قصوى، سيما أنأكمل القراءة »
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