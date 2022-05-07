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حوادث

سيدي مومن القديم…مشتل الجريمة

منذ 3 دقائق
غياب وسائل الإدماج والترفيه وطغيان العشوائي حولا المنطقة إلى فضاء للمنحرفين “ندمنا حتى شرينا وسكنا فسيدي مومن كيصحاب لينا مع هاد البني غاتزيان الوقت الساعة تكفسات”، “اللي بغا يعرف كيفاش كتعايش البرارك مع العمارات إجي لسيدي مومن القديم”، “خاص المنتخبين اتحركو باش إديرو حلول جدية ماشي ترقيعية والبوليس انظم دورياتأكمل القراءة »


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