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مكاسب الجولات الملكية الإفريقية

منذ 5 دقائق
المحلل السياسي بودن قال إن مواقف بلدان المساندة للمغرب كرست النجاح الدبلوماسي ظلت دول الخليج العربي تدعم الوحدة الترابية للمملكة، سيما بعدما قامت عناصر من جبهة “بوليساريو” الانفصالية بمحاولة إغلاق معبر “الكركرات” الحدودي مع موريتانيا، قبل سنة ونصف. وبعد إعادة فتحه من قبل المغرب، وبحضور أعضاء من بعثة الأمم المتحدةأكمل القراءة »


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