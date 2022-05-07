مجتمع
770 مليارا قيمة التجارة الإلكترونية
تطور قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، بفضل انتقال المقاولات من التدبير التقليدي في المعاملات المالية إلى التعامل عبر الأنترنيت، ما مكن من حصاد الملايير في سنوات وجيزة، الشيء الذي سيفرض على الحكومة، مراجعة قوانين المالية للسنوات المقبلة، حتى لا تضيع خزينة الدولة من عائدات الضرائب. وساهم وباء كورونا في تطوير هذاأكمل القراءة »
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