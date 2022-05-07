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ملف الصباح

إسرائيل… التحالفات الكبرى

منذ 6 دقائق
SM le Roi re√ßoit en audience une d√©l√©gation am√©ricano-isra√©lienne de haut niveau
استئناف العلاقات معها من شأنه أن يعود بالنفع على استقرار المملكة وازدهار حياة المواطنين من جملة الانتصارات التي حققها المغرب في الآونة الأخيرة، في المجال الدبلوماسي، أنه اختار لنفسه أن يكون في تحالفات كبرى، من شأنها أن تعود بالنفع على استقرار المملكة، وازدهار حياة المواطنين، والاستفادة من تجارب الآخرين، فيأكمل القراءة »


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