ملف الصباح
إسرائيل… التحالفات الكبرى
استئناف العلاقات معها من شأنه أن يعود بالنفع على استقرار المملكة وازدهار حياة المواطنين من جملة الانتصارات التي حققها المغرب في الآونة الأخيرة، في المجال الدبلوماسي، أنه اختار لنفسه أن يكون في تحالفات كبرى، من شأنها أن تعود بالنفع على استقرار المملكة، وازدهار حياة المواطنين، والاستفادة من تجارب الآخرين، فيأكمل القراءة »
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