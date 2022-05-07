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حوادث

مواجهات في ملف بقر بطن حامل

منذ 5 دقائق
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-04-28 08:15:13Z | |
التحقيق مع زوج وأقارب القتيلة وأصابع الاتهام تشير إلى تعدد المنفذين أجرى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الأربعاء الماضي، فصلا جديدا من التحقيق التفصيلي مع متهمين بارتكاب جريمة قتل مزدوجة والتمثيل بجثة راحت ضحيتها امرأة حامل وجنينها، بإجرائه مواجهات بين متهمين وشاهدة. وعلمت “الصباح” أن الشاهدة وهيأكمل القراءة »


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