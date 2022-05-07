حوادث
إيقاف مهربة “القرقوبي” بطنجة
أحالت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة، أخيرا، امرأة في نهاية عقدها الثالث، يشتبه في انتمائها إلى شبكة متخصصة في ترويج الأٌقراص المهلوسة (القرقوبي)، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي قرر متابعتها في حالة الاعتقال، وأمر بإيداعها السجن المحلي إلى حين عرضها على القضاء الجالس بالغرفة الجنحيةأكمل القراءة »
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