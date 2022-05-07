حوادث
إدانة هاتك عرض ابنة خالته
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة حدث يبلغ من العمر 17 سنة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية هتك عرض قاصر بالعنف. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز أزمور إثر شكاية تقدمت بها خالته فيأكمل القراءة »
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