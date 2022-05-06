الأغلبية تقاطع أشغال دورة الفقيه بنصالح

قاطع مستشارو جماعة الفقيه بنصالح، المشكلين للأغلبية المطلقة، أشغال الدورة العادية لماي الجاري، بعد تدارس الأوضاع التي آلت إليها المدينة.

وأرجع المقاطعون أسباب امتناعهم عن حضور أشغال الدورة إلى “الارتجالية في تدبير شؤون الجماعة، والتخبط في وضوح الاختصاصات داخل المكتب المسير”، إضافة إلى عدم تضمين جدول الأعمال “المشاكل الجدية التي يجب أن يتم تدارسها في دورات المجلس، وعدم توفير الوثائق الضرورية والخاصة بنقط جدول الأعمال، ومنع اللجان الدائمة من ممارسة مهامها القانونية”، حسب قولهم.

وكشف المقاطعون لأشغال الدورة عن عدد من الاختلالات في تدبير شؤون الجماعة، منها “عدم تطابق محاضر الدورات مع النقاش والمداخلات، وعدم تفعيل مقررات المجلس، وتعثر وتوقف المشاريع”، متعهدين، في الوقت نفسه، بإصدار بيان تفصيلي في الموضوع، وعقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على أسباب مقاطعتهم للأشغال.

خ.ع