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إسبانيا تحجز على حسابات “بارونات” مغاربة
الشرطة أثبتت علاقتهم بشبكة لتبييض الأموال وصادرت ممتلكات بقيمة 11 مليون أورو وجهت الشرطة الإسبانية ضربة موجعة إلى شبكة لتبييض أموال المخدرات، بإيقاف 14 شخصا، أغلبهم مغاربة، ووضع حد لفرار زعيمها الذي جعل من جبل طارق ملاذا آمنا له. ووقف تحقيق المصالح الأمنية على حجم ثروة زعيم الشبكة، وتتمثل فيأكمل القراءة »
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